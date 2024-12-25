ÖTV'siz araçlara düzenleme: Yüzde 20 yerlilik şartı getirildi

Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanunu’nda, malul ve engellilerin araç alımlarında değişiklik yapıldı.

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Meclis’te kabul edilen kanun teklifiyle malul ve engellilerin araç alımına illişkin düzenleme değişti.

Buna göre Cumhurbaşkanı, bu istisnanın uygulanmasında, istisna kapsamına girecek araçları, yerli katkı oranı, motor silindir hacmi, emisyon türü ve değerine göre topluca veya ayrı ayrı belirlemeye yetkili olacak.

Engelliler ÖTV’siz araç hakkından 10 yılda bir yararlanabilecek, yani araçları on yılda bir değiştirilebilecek. Önceki değişim süresi beş yıldı.

Ayrıca alınacak araca yüzde 20 yerlilik şartı getirildi.

ÖTV’siz araçları yüzde 90 ve üzerinde engeli bulunan vatandaşlar alabiliyor. Yüzde 90 ve üzeri engeli olan kişiler için yaş sınırlaması yok ve belirleyeceği kişiler de aracı kullanabiliyor.

Diğer taraftan sigortalı birinin ‘malul’ sayılması için ‘çalışma gücünün veya meslekte kazanma gücünün en az yüzde 60’ını kaybettiğinin’ tespit edilmesi gerekiyor.

Engelli kişi 18 yaşının küçükse veya araç kullanamayacak durumdaysa aile bireylerine bu aracı kullanma hakkını tanınıyor. Ayrıca aracı bu kişiler de satın alabiliyor.

ÖTV’siz araç alımından şehit eş veya çocuklarından birisi, eş ve çocuğu yoksa anne veya babasından birisi bir defaya mahsus yararlanabiliyor.