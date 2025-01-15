Engelli araçlarında ÖTV istisnası: Elde tutma süresi 10 yıla çıkarıldı

Engellilerin ÖTV muafiyetiyle alacağı araçları elde tutma süreleri beş yıldan 10 yıla çıkarıldı.

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ÖTV muafiyetine dair yeni düzenleme Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Cumhurbaşkanı kararıyla engelli araçlarına uygulanan ÖTV istisnası için yüzde 40 yerlilik şartı getirildi.

İstisna kapsamında alınan araçlar için elde tutma süresi beş yıldan 10 yıla çıkarıldı.

Yüzde 90 ve üzerinde engeli bulunan vatandaşlar ÖTV muafiyetinden yararlanabiliyor.

Engelli kişi 18 yaşının altında veya araç kullanamayacak durumdaysa aile bireylerine bu aracı kullanma hakkına sahip oluyor. Ayrıca yine bu kişiler aracın satın alım işlemlerini yapabiliyor.

2024’te 1 milyon 561 bin TL olan ÖTV muafiyetli üst limiti, 1 Ocak 2025’ten itibaren yüzde 43,93 artışla 2 milyon 247 bin 114 TL olmuştu.