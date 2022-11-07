Endonezyalı İslamcı grup Muhammediye, İspanya’da kilise satın alıp camiye çevirecek

Endonezya’nın en büyük ikinci Müslüman cemaati Muhammediye, İspanya’nın Alcala kentindeki bir kiliseyi satın alıp camiye dönüştürmeyi planlıyor. Grup, kiliseyi satın alarak diğer İslami gruplar karşısındaki gücünü artırmayı amaçlıyor.

İspanya Alcala’daki Mota Kalesi. Fotoğraf: Alcala Turizm

South China Morning Post’un haberine göre analistler, satın almanın nedeninin rakip grup Nahdlatul Ulema’nın (NU) denizaşırı etkisini geçmek olduğunu tahmin ediyor. NU, 90 milyon üyesiyle Endonezya’nın en büyük İslami hareketi. Muhammediye’nin ise 60 milyondan fazla üyesi bulunuyor.

Madrid’e 15 dakikalık uzaklıkta

Muhammediye’nin planı, cumartesi günkü sanal konferansı sırasında Doğu Cava şubesi tarafından açıklandı. Şube başkanı Saad İbrahim, Alcala’da, İspanya’nın başkenti Madrid’e arabayla yaklaşık 15 dakika uzaklıkta eski bir kiliseyi satın almayı planladığını söyledi.

İbrahim, konferansın ardından şube tarafından yayımlanan açıklamada, “Umarız bu hepimiz için Allah’ın rahmetinin (bizim aracılığımızla) anlaşıldığı bir hareket olur” ifadelerini kullandı.

Eskiden cami olan kilise 3 milyon avroya satılıyor

“İbadethane yönetimiyle görüşme sürecindeyiz” diyen İbrahim, eskiden cami olan ve yaklaşık 3 bin metrekarelik bir alanı kaplayan, adı açıklanmayan kilisenin yaklaşık 3 milyon avroya (55,6 milyon TL) satılacağını söyledi.

Kilise, cemaati 15 kişiye düştüğü için satılıyor.

800 camiden sadece birkaç tanesi kaldı

İspanya ve Portekiz’deki bazı bölgeler, Muhammed Peygamber’in yerini alan üçüncü halifelik olan Abbasi Halifeliği’nin bir parçasıydı. İmparatorluk, diğerlerinin yanı sıra günümüz Irak, İspanya, Portekiz, Fas, Sicilya ve Mısır’ı kapsayan topraklarıyla 750 yılından 1517’ye kadar hüküm sürdü.

Görsel: Arkeolojik Haber

İbrahim, “İspanya’da, hilafetin altında 800 civarında cami vardı, şimdi sadece birkaç tane kaldı. Bu yüzden ihmal edilmiş, eski bir cami olduğunu öğrendiğimizde derinden etkilendik” dedi.

Diğer İslami grubun etkisini geçmek istiyorlar

Singapur Nanyang Teknoloji Üniversitesi’ndeki S. Rajaratnam Uluslararası İlişkiler Okulu’nda Endonezya Programı’nda araştırma görevlisi Alexander Arifianto, Muhammediye’nin İspanya’da bir kilise satın alma planının, Nahdlatul Ulema’nın denizaşırı nüfuzunu geride bırakma girişimleriyle bağlantılı olduğunu söyledi.

Müslüman kadınlar Endonezya’nın Jakarta kentindeki İstiklal Cami’nde dua ediyor; Ramazan, 2019. Fotoğraf: Şinhua

Bu, Muhammediye’nin varlığını dünyanın en kalabalık Müslüman nüfusa sahip ülkesi Endonezya’nın ötesine genişlettiği ilk sefer değil. Avustralya’da daha önce bir Katolik okulu olan Victoria eyaletindeki Muhammadiyah Australia College‘ın açılışını yaptı.

Muhammediye 24 ülkede, NU 34 ülkede varlığını sürdürüyor

Malezya ve Mısır’da anaokulları ve ilkokulları bulunan kuruluş; Almanya, Japonya, Fransa, Çin ve Amerika Birleşik Devletleri dahil 24 ülkede varlığını sürdürüyor.

Muhammediye Heyeti Kasım 2019’da Türkiye’ye de gelmişti.

Fotoğraf: Endonezya Büyükelçiliği

NU ise kendisini Endonezya dışında en az 34 ülkede kurdu. Arifianto’nun, geçen hafta Bali’de düzenlenen G20 Din Forumu’nu (R20) başlatmak için NU’yu seçmesi, grubun Başkan Joko Widodo’nun yönetimine Muhammediye’den daha yakın olduğunu gösteriyor.

Fotoğraf: Şarku’l Avsat

Uluslararası ilişkiler uzmanı Arifianto şunları söyledi: “NU’nun dünyanın her yerinden birçok dini lideri Bali’de bir araya getirdiği R20 konferansı, NU’nun hükümetle daha yakın bir ilişkisi olduğu izlenimini veriyor. Bu yüzden Muhammediye, İspanya’da bu kiliseyi satın alarak, ‘soft power’ (silahlı olmayan sembolik güç) artırma konusunda farklı bir yaklaşım sergilemeye çalışıyor.”

Arifianto, Muhammediye’nin ‘on milyonlarca dolarlık’ kasası olduğu için denizaşırı bir mülk satın almakta zorlanmayacağını tahmin ediyor. Şubenin resmi web sitesine göre, bu yılın başlarında, Muhammediye Endonezya genelinde en az 3 bin 334 okul ve yüzlerce hastane işletiyor, Muhammediye’nin Doğu Cava şubesiyse bölgede 86 hastane ve kliniğin yanı sıra 1018 okulu işletiyor.