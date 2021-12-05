Endonezya’daki Semeru Yanardağı’nda patlama: 13 kişi hayatını kaybetti

Endonezya’nın Doğu Cava eyaletindeki Semeru Yanardağı’nda meydana gelen patlama sonucunda 13 kişi hayatını kaybetti.
AA’nın Straits Times’ın haberinden aktardığına göre Lumajang bölgesinde, 3 bin 676 metre yükseklikteki Semeru Yanardağı’nda dün meydana gelen patlama sonrası civardaki yerleşim yerleri yoğun kül ve dumanla kaplandı. Patlamadan bölgedeki 11 köy etkilendi.
Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) yetkilisi Abdul Muhari, 13 kişinin hayatını kaybettiğini, söz konusu kişilerin yalnızca ikisinin kimliğinin belirlenebildiğini, 98 kişinin yaralandığını ve çoğunun yanık tedavisi gördüğünü açıkladı.
Duman ve kül nedeniyle birçok köyün karanlığa gömüldüğü ve 902 kişinin tahliye edilerek güvenli bölgelere yollandığı, çalıştıkları madende mahsur kalan 10 işçinin kurtarıldığı belirtildi.
‘Pasifik Ateş Çemberi’ deprem ve volkan kuşağındaki Endonezya’da, yaklaşık 130 aktif yanardağ bulunuyor.