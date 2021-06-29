Endonezya’nın kutsal kadınlar ormanı: Erkekler girerse para cezasına çarptırılıyor

Endonezya’nın Papua bölgesindeki ormana sadece kadınlar girebiliyor. Eğer bir erkek ormana girerse para cezasına çarptırılıyor. Ormanda denize dalan kadınlar deniz tarakları topluyor ve daha sonra bunları pazarda satıyor. Köy sakinleri bölgeyi neden kutsal addettiklerini şu sözlerle özetliyorlar: “Ormandayken özgürüz. Burada hiç erkek olmuyor.”

Fotoğraf: BBC

BBC’nin haberine göre, köy sakini Adriana Meraudje ormanla ilgili şunları söyledi: “Burası her zaman kadınların girebildiği bir orman olmuştur. Ben doğmadan uzun süre önce de bu gelenek vardı. Bu kurallar hep geçerliydi. Kadınlar ormanına girebilmeniz için çıplak olmanız gerekli. Üzerinizde kıyafet olmaz. Bir erkek gözünün ucuyla dahi baksa cezalandırılır. Kabile mahkemesine götürürüz.”

Ceza 1 milyon Rupiah’a (96 dolar, 837 TL) kadar çıkabiliyor. Cezaya çarptırılan erkekler ise ödemeyi genelde cilalı taşlarla yapıyor.

‘Büyüklerimizle rahatça hikayelerimizi paylaşabiliyoruz’

Köy sakini Ati Rumboyrusi arkadaşlarını da ormana davet ettiklerini belirterek şöyle devam etti: “Ormana kayıklarla gidiyoruz. Ormandayken özgürüz. Etrafta hiç erkek olmuyor. Sadece biz kadınlar varız. Büyüklerimizde rahatça hikayelerimizi paylaşıyoruz. Denize dalıyoruz. Deniz taraklarını bulup topluyoruz.”

50 yıl öncesine kıyasla yarı yarıya küçülen bu orman büyük bir tehdit altında. Meraudje’ye göre bunun nedeni ormana akan çöpler: “Okyanusumuz eskiden tertemizdi, berraktı. Ama artık maalesef çok pislendi. Çöpler yüzünden. Şehirdeki pazar yerinin çöpleri yağmur yağınca suya karışıyor. Kendi kendime sık sık ‘Okyanusumuza ne oldu böyle’ diye soruyorum.

Kadınlar ormanı bizim için çok önemli bir yer. Bu orman olmadan yaşayamayız. Her gün buraya gelip deniz tarağı toplamaya devam edeceğiz. Kadınlar burada birbirine açılıyor. Bundan asla vazgeçemeyiz.”