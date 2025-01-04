En yaşlı insan Tomiko, 116 yaşında öldü

Geçen yıl ‘dünyanın en yaşlı insanı’ ünvanını alan Tomiko Itooka, 116 yaşında hayatını kaybetti.
Tomiko Itooka. Fotoğraf: The Japan Times
Tomiko, Eylül 2024’te 117 yaşındaki İspanyol Maria Branyas’ın ölümünün ardından Guinness rekorlar kitabına ‘yaşayan en yaşlı insan’ olarak kaydedilmişti.
Kyodo News’ün aktardığına göre Japonya’nın Hyogo eyaleti yetkilileri, 116 yaşındaki Tomiko’nun kaldığı huzurevinde öldüğünü duyurdu.
İmparator Meiji döneminde doğan Tomiko, Japonya, İkinci Dünya Savaşı’na katıldığında 32 yaşındaydı.