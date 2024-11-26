En yaşlı erkek öldü

Guinnes Rekorlar Kitabı’na da ‘dünyanın en yaşlı erkeği’ ünvanıyla giren 112 yaşındaki İngiliz John Tinniswood, hayatını kaybetti.

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Tinniswood’a Venezuelalı Juan Vicente Perez’in ölümüyle nisanda ‘dünyanın en yaşlı erkeği’ ünvanı verilmişti.

Yaşlı adam, dün Southport kentinde kaldığı bakımevinde öldü.

Tinniswood, taraftarı olduğu Liverpool futbol takımı kurulduktan 20 yıl sonra doğmuş ve ağustosta 112 yaşına girmişti.

John Tinniswood’un ölümüyle en yaşlı erkek ünvanı, ondan iki ay küçük olan Brezilyalı Joao Marinho Neto’ya geçti.

Kendisine uzun yaşamanın sırrı sorulan Tinniswood “Özel bir sırrım var mı bilmiyorum. Gençliğimde çok aktiftim ve çok yürürdüm. Bunun etkisi oldu mu bilmem. Bana göre başkasından farklı değilim” demişti.

Cumaları yediği kızarmış balık dışında özel bir beslenme programı olmadığını belirten Tinniswood, 112 yaşının hiç özel olmadığını söylemişti.

44 yıl evli kaldığı eşini 1986’da kaybeden adam, işindense 1972’de emekli olmuştu.

Hayattaki en yaşlı insan ünvanıysa, 116 yıl 187 günle Japon Tomiko Itooka’ya ait.

Resmi kayıtlara göre en yaşlı insan 1997’de 122 yaşında hayatını kaybeden Fransız Jeanne Calment olmuştu.