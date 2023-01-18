Emtia uzmanı: Ons altında yükseliş ikinci yarıda olabilir

Emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen, ons altının bu yılın en iyi varlıklardan bir tanesi olduğunu belirterek “İyi fiyattan almak para kazandırır” uyarısını yaptı.

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2023’te Ukrayna-Rusya Savaşı’nın enerji ve gıda fiyatlarını tırmandırmasıyla dünya genelinde enflasyon dalgası başladı. Türkiye’deyse durum, uygulanan politikalarla daha da kötü bir hal aldı. Enflasyon son 24 yılın rekorunu kırdı.

Enflasyona karşı varlıklarını korumak isteyen vatandaşlarsa düşük faiz ortamında borsa, döviz, altın gibi araçlara hücum etti.

Ancak borsanın 2023’e dalgalı bir seyirle girdiği görülüyor. Uzmanlar seçimler nedeniyle bu tablonun süreceğini ve dövizde de baskılamanın devam edeceğini belirtiyor.

Altın tarafındaysa yukarı yönlü hareketlilik var.

Ekonomi gazetesinden Burcu Göksüzoğlu’na konuşan emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen, ‘altın bundan sonra neyi fiyatlayacak?’ sorusuna şu yanıtı verdi: ”Faiz artırımları ne zamana kadar devam edecek ve faiz indirimlerine yönelik mesajlar ne zaman gelmeye başlayacak? Altının asıl takip edeceği nokta bu olacak, faiz tabanı olacak. Fed’den yapılan açıklamalar, merkez bankasının uygulayacağı politikalar dolar endeksini de etkiliyor. Bu anlamda ons altına bakarken dolar endeksini de çok yakından takip etmemiz lazım ki zaten kritik seviyeler olan 103 seviyesinin altındayız, 114’lerden 103’lere kadar geldik. Ons altında 1920’den 1900’lere kadar geldi. Birbirine kolerasyonu oldukça artmış durumda. Bundan sonraki dönemde de dolar endeksini takip ediyor olacağız. Enflasyon verileri, işsizlik verileri de dahil, Fed üyelerinden açıklamalar, Fed’in faiz tabanına yönelik açıklamalar bütün bunların hepsi dolar endeksini etkileyecek, dolar endeksine de paralel korelasyonu yüksek bir ons altın göreceğimizi düşünüyorum. Ağırlıklı olarak fiyatlamalar buradan yapılacak.

‘Düzeltmeler olabilir’

Bundan sonra belki bir miktar düzeltmeler olabilir. Fed üyelerinden gelecek açıklamalar önemli, gelecek veriler önemli. Dolar endeksindeki bir toparlanma ons altında da kar satışlarını beraberinde getirir. 1792-1800 seviyelerine geri çekilmeler olabilir. Bu seviyelerin ons altın için alım fırsatı olacağını söyleyebilirim. Bunun altını çiziyorum belki de ons altında 2023’te kıymetli metaller tarafında toparlanma olacağını söyleyen ilk kişilerden bir tanesiyim, ama şimdi de bir miktar temkinli olmak zamanı diyorum.

‘İyi fiyattan almak para kazandırır’

İyi varlık iyi fiyattan alınmalı. Ons altın bu sene için iyi emtialardan, iyi varlıklardan bir tanesi ama iyi fiyattan almak para kazandırır. O yüzden alım fırsatı olarak verdiğim seviyeleri takip etmek yatırımcılar için bir fırsat oluşturacaktır. Yoksa bir süre bekletebilir. Ons altında gerçek bir yükseliş trendini, hızlı bir toparlanmayı özellikle faiz indirimlerinin ne zaman olacağına yönelik konuşmaların başladığı yılın ikinci yarısında görebiliriz.”