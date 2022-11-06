Emniyet’ten Sarıyer’deki kazı açıklaması: Hiçbir bulguya rastlanmadı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, ihbar üzerine Sarıyer’de yapılan kazı çalışmasında şu ana kadar herhangi bir bulguya rastlanmadığını bildirdi.

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Gazeteci Fatih Altaylı, Sarıyer’deki bir sitenin bahçesinde üç kadın cesedi bulunduğunu ve bir Sırp mafya liderinin bu nedenler gözaltına alındığını öne sürmüştü.

İl Emniyet Müdürlüğü’nün açıklamasında, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine 2 Kasım 2022’de gelen ihbar üzerine, Sarıyer ilçesi Zekeriyaköy Mahallesi’nde bulunan adreste kazı çalışması yapıldığı belirtilerek, “Konuyla ilgili şu ana kadar herhangi bir bulguya rastlanmamıştır” dendi.