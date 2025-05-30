Emekliye bayram ikramiyesi: Ödeme takvimi belli oldu

Emeklilerin Kurban Bayramı ikramiyelerini alacağı tarihler belli oldu.
Bu yıl Kurban Bayramı 6 Haziran-9 Haziran’da kutlanacak.
Emekli Sandığı ödemeleri 1 Haziran’da, Sosyal Sigortalar Kurumu ödemeleriyse 2-4 Haziran tarihlerinde yapılacak.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ödeme takvimini X’ten duyurdu.
Işıkhan’ın açıkladığı ödeme takvimine göre ikramiyelerin banka hesaplarına yatırılacağı tarihler:
- 4 (b) (Bağ-Kur) kapsamında gelir veya aylık alan emeklilerin bayram ikramiyeleri 31 Mayıs
- 4 (c) (Emekli Sandığı) kapsamında aylık alanların ikramiyeleri 1 Haziran
- 4 (a) (SSK) kapsamında gelir veya aylık alanların ikramiyeleriyse 2-3-4 Haziran