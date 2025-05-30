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Yaramazlara biraz batar!

Emekliye bayram ikramiyesi: Ödeme takvimi belli oldu

Emeklilerin Kurban Bayramı ikramiyelerini alacağı tarihler belli oldu.

Bu yıl Kurban Bayramı 6 Haziran-9 Haziran’da kutlanacak.


Emekli Sandığı ödemeleri 1 Haziran’da, Sosyal Sigortalar Kurumu ödemeleriyse 2-4 Haziran tarihlerinde yapılacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ödeme takvimini X’ten duyurdu.

Işıkhan’ın açıkladığı ödeme takvimine göre ikramiyelerin banka hesaplarına yatırılacağı tarihler:

  • 4 (b) (Bağ-Kur) kapsamında gelir veya aylık alan emeklilerin bayram ikramiyeleri 31 Mayıs
  • 4 (c) (Emekli Sandığı) kapsamında aylık alanların ikramiyeleri 1 Haziran
  • 4 (a) (SSK) kapsamında gelir veya aylık alanların ikramiyeleriyse 2-3-4 Haziran

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