Aziz Çelik: Emekliler örgütsel olarak zayıf ve paramparça durumda

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Emekliler örgütsel olarak zayıf ve paramparça durumdadır. Sayısız sendika, dermek ve platform söz konusudur. Bunların federasyon ve konfederasyon çatısı altında bir araya gelmesi Dernekler Kanunu kapsamında mümkündür. Kanun formel tüzel kişiliği olmayan platformlara da olanak tanımaktadır.

Önemli olan örgütün amacıdır, emeklilerin sosyal hak ve çıkarlarını korumaktır. Örgüt biçimi esas meseleymiş gibi tartışmak arabayı atların önüne koymak olur. Birleşik bir emekli hareketine ihtiyaç var.

Örneğin bir birleşik emekliler konfederasyonu neden olmasın!

Aziz Çelik’in yazısı