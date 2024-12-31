'Emekliler yılı' bilançosu: 512 emekli çalışırken öldü

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’na (DİSK) bağlı Emekli-Sen’e göre ’emekliler yılı’ ilan edilen 2024’te 512 emekli çalışırken öldü.

Fotoğraf: DİSK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ’emekliler yılı’ ilan ettiği 2024’te emekliler açlık sınırının altında kalan maaşları ve çalışırken yaşamlarını kaybetmeleriyle gündeme geldiler.

‘Ölen her dört işçiden biri emekli’

ANKA’ya konuşan DİSK Emekli-Sen Genel Sekreteri Fikri Kalender, 2024’te ilk 11 ayında bin 708 işçinin çalışırken hayatını kaybettiğini, bunların 512’sinin 50 yaş ve üstü işçiler olduğunu açıkladı:

“Ekimde 164 işçi iş cinayetinde yaşamını yitirdi. Ekimde 50 yaş ve üstü ölen işçilerin sayısı en az 49’dur. Kasımda 164 işçi iş cinayetinde yaşamını yitirdi. Kasımda 50 yaş ve üstü ölen işçilerin sayısı en az 40’dır.

Ortalama yıla baktığımızda ölen her dört işçiden biri emeklidir. Emeklilerin insanca yaşayabilecekleri bir ücret almaları gerekiyor.”

‘6,4 milyonu geçinemediği için çalışıyor’

Emeklilerin geçim sıkıntısı ve çalışma şartlarına da dikkat çeken Kalender, şöyle devam etti:

“16 milyon 500 bin emekli ve hak sahibiyle emekliler toplumsal kesimlerin önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. 12 milyon yurttaşımız emeklilik ve yaşlılık aylığı alıyor. 4 milyon 500 bin kişiyse ölüm aylığı alıyor. 12 milyon emeklinin yüzde 54’ü yani 6 milyon 480 bini geçinemedikleri için ikinci bir işte çalışmak durumunda kalıyor. Bu emekliler iş güvenliği olmadan, kayıtsız ve zor şartlarda çalışıyorlar.”