Hak-İş: Emekliliğini 2024 sonrasına bırakana yüzde 35 daha düşük aylık bağlanacak

Hak-İş yönetim kurulu emeklilik dilekçelerine ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada “Emekliliğini 2024 sonrasına bırakanlara yüzde 25-35 arasında daha düşük emekli aylığı bağlanacaktır” denildi.

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Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan 9 Aralık’ta “Bu yılın sonuna kadar emekliliği gelen arkadaşlarımızın emekli olmamalarını istiyorum. Bekleyelim. Bir yeni düzenleme son ana kadar gerçekleşebilir” demişti.

Konfederasyonun açıklamasında “2024’de emekliliği hak ettiği halde, emekliliğini 2024 yılı sonrasına bırakanlara yüzde 25-35 arasında daha düşük emekli aylığı bağlanacaktır” denildi.

Hak-İş, işçiler açısından mağduriyet oluşmaması adına yıl sonuna kadar yasal düzenleme yapılması için yetkililere çağrıda bulundu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“2024’de emekli olmanın 2025’e göre daha avantajlı olacağını, bu sene emekli olacakların emekli maaşlarının önümüzdeki sene için daha yüksek olacağını bir kez daha hatırlatmakta fayda görmekteyiz.

İleriki yıllarda emekliliği düşünen işçilerimiz içinse beş, altı yıl sonra emekli olmaları halinde emekli maaşlarındaki kaybın azalacağı öngörülmektedir.

Kamu kurumları ile sermayesinin yüzde 50’sinden fazlası kamuya ait şirketlerde çalışan ve ücret bordroları 15 Aralık 2024 ile 14 Ocak 2025 arasında olan işçilerimizin emeklilik dilekçesini 14 Ocak 2025 tarihine kadar vermeleri, özel sektörde, kamu kurumlarında ve sermayesinin yüzde 50’sinden fazlası kamuya ait şirketlerde çalışan işçilerden ücret bordroları 1 Aralık ile 31 Aralık 2024 arasında olan işçilerimizin emeklilik dilekçelerini 31 Aralık tarihine kadar vermeleri halinde 2024 yılı emeklisi sayılacaklarını belirtiriz.”