AKP'li Kardaş: Emeklilerimizin hayalleri suya düşmüş, ikramiyeleri pul edilmiştir

Beyoğlu Belediye Meclisi’de AKP’li meclis üyesi Birol Kardaş, “Emekli ikramiyelerinin yedi ila 12 taksitle ödeneceği bilgisi tarafımıza ulaştırılmıştır. Uygulamayla emeklilerimizin hayalleri suya düşmüş, ikramiyeleri pul edilmiş, emekleri zayi edilmiştir” dedi.

Birol Kardaş. Fotoğraf: Facebook

Mecliste emekli belediye çalışanlarına verilecek ikramiyeler tartışıldı.

Toplantıda söz alan Kardaş, CHP’nin asgari ücret görüşmelerinde hükümetin belirlediği ücreti beğenmeyip bunun iki katını talep ettiğini fakat yerel yönetimlerindeki Beyoğlu’nda işçilerin hakkını vermediğini savunarak Kardaş şöyle konuştu:

“Gel gör ki Beyoğlu’nda yerel yönetimde iktidar olan CHP yönetimi, işçi haklarına ne kadar önem verdiğini, emekli olan işçi kardeşlerimize yaptığı ödemeler ile net bir şekilde ortaya koymuştur.

Zor zamanlarında güvence olarak gördükleri emekli ikramiyelerinin maalesef yedi ila 12 taksit yapılarak ödeneceği bilgisi tarafımıza ulaştırılmıştır.

Bu uygulamayla emeklilerimizin hayalleri suya düşmüş, ikramiyeleri pul edilmiş, emekleri heba ve zayi edilmiştir.

Kardaş, mağduriyetlerinin giderilmesini isteyen emeklilerin belediyeden bir an önce çözüm beklediklerini belirtti.

Bunun üzerine söz alan Belediye Başkanı İnan Güney şunları söyledi:

“Belediye niye ödeyemiyor? Para yok, doğru mu? Para niye yok acaba? Batık bir belediye var.

Özel şirket olsa iflas verilmesi, konkordato ilan edilmesi gerekiyordu. Batık bir belediyeyi günün sonunda almışız, vatandaşımızla billboardlardan paylaşmışız.

Siz gelip ‘Emekli ikramiyesi niye ödenmiyor?’ diye soruyorsunuz. Siz de çok iyi biliyorsunuz.”