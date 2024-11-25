Beyoğlu'nda ilk: Kadınlar için 'danışma ve yaşam merkezi' açıldı

Beyoğlu Belediyesi, ilçenin ilk ‘Kadın Danışma ve Yaşam Merkezi’ni 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde hizmete açtı.

Kadın Danışma ve Yaşam Merkezi. Fotoğraf: Beyoğlu Belediyesi

Merkezde kadınlara psikolojik danışmalık, hukuki destek ve beslenme danışmanlığı gibi pek çok hizmet ücretsiz olarak verilecek.

Kadın Danışma ve Yaşam Merkezi’nin amacı

Merkez, kadınların kendilerini güvenle ifade edebileceği ve ihtiyaç duydukları desteği alabilecekleri bir ortam sunmayı amaçlıyor. Kadınların toplumsal hayata aktif katılımını artırmak için rehberlik ve eğitim hizmetleri verilecek.

Destek almak isteyen kadınlar, merkeze giderek veya telefonla arayarak randevu alabilecek.

İlk görüşmenin ardından ihtiyaç duyulması halinde ilgili danışmanlık birimine yönlendirilecek.

Psikolojik danışmanlık: Kadınların yaşadıkları sorunlara çözüm üretmek ve farkındalık kazanmalarını sağlamak amacıyla bireysel danışmanlık, grup çalışmaları ve kişisel gelişim destekleri sunulacak.

Hukuki danışmanlık: Kadınların haklarını öğrenmesi ve yasal süreçlerde rehberlik alması için şiddet, boşanma, velayet gibi konularda hukuki destek sağlanacak.

Beslenme ve diyet danışmanlığı: Sağlıklı yaşamı desteklemek amacıyla bireysel beslenme danışmanlığı, mutfak atölyeleri ve grup çalışmaları düzenlenecek. Merkezde ayrıca kadınların çocuklarını kısa süreliğine bırakabilecekleri bir mola alanı da hizmet verecek.

Belediye Başkanı İnan Güney açılışta şunları söyledi:

* Kadına şiddeti ülkemizin geleceğinden tamamıyla silmek ve bir daha bunların anılmayacağı günler için hep beraber mücadele etmeliyiz. Bir belediye başkanı olarak sorumluluğumun farkındayım. Beyoğlu’nda yaşayan her kadının daha güvenli sokaklarda yaşaması, mutluluğu ve refahı için var gücümüzle çalışıyoruz.

* Bugün burada açtığımız merkez, kadınların danışacağı, kadınların zor gününde kapısını çalacağı ve çocuklarıyla birlikte vakit geçirebileceği bir alan olacak. Beyoğlu’ndaki kadınların kendini daha güvende hissedebileceği bir dayanak merkezi olacaktır.

* Biliyoruz ki bir kadın karanlıktan kurtulduğunda ülke karanlıktan kurtulur. Bir kadın güçlendiğinde ülkenin geleceği de güçlenir. Beyoğlu’nda hiçbir kadın bundan sonra kendini yalnız ve güvencesiz hissetmeyecek. Biz tüm imkanlarımızla kadınlarımızın yanında dimdik durmaya devam edeceğiz.