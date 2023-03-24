Emeklilere hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, emekli maaşlarında en düşük seviyenin 7 bin 500 lira olacağını söylemesinin ardından bankaların emekli maaş promosyon ödemelerine dair kampanyaları tekrar gündemde.

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Yapı Kredi

Bloomberg HT derlemesine göre 3 Mart 2023 – 31 Mart 2023 tarihleri arasında SGK emekli aylığını üç yıl boyunca Yapı Kredi’den alma taahhüdü veren müşteriler 8 bin 500 TL’ye varan nakit emekli maaşı banka promosyonu fırsatından yararlanabileceklerdir.

Promosyon taahhütnamesinin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan; bir aylık net gelir 3 bin 499 TL’ye kadarsa 4 bin 500 TL; 3 bin 500 TL-7 bin 499 TL arasındaysa 5 bin 250 TL; 7 bin 500 TL- 9 bin 999 TL arasındaysa 6 bin 750 TL; 10 bin 000 TL’nin üzerindeyse 7 bin 500 TL nakit promosyon ödenecek.

Ek ödül taahhütnamesinin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde iki yeni fatura ödeme talimatı verilmesi durumunda maaş bareminden bağımsız 200 TL ek nakit ödül ödenecek.

Denizbank

EYT’li olarak ilk defa DenizBank’tan maaş alacaklar üç yıl maaş alma sözüne istinaden Mobildeniz uygulaması indirerek 10 bin liraya varan promosyon fırsatından yararlanabilecek.

Kampanya 30 Nisan 2023 tarihine kadar geçerli.

Kampanya ile 3 bin 500 TL altı maaş alanlar 6 bin lira promosyon alacak.

Maaşı 3 bin 500 TL ile 7 bin 500 TL arasında olanlar 7 bin lira ve maaşı 7 bin 500 ile 10 bin lira arasında olanlar da 9 bin lira promosyon alacak.

10 bin lira ve üzeri maaş alanlar ise 10 bin lira emekli promosyon kampanyasından yararlanabilecekler.

Bu tutarlardan yararlanmak için MobilDeniz uygulamasını kullanıyor olmak gerekiyor.

Ziraat Bankası

Ziraat Bankası, SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini banka aracılığı ile alan müşterilerine;

3 bin 500 TL altında emekli aylığı alanlara 3 bin TL,

3 bin 500 TL ila 7 bin 500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3 bin 500 TL,

7 bin 500 TL ila 10 bin TL arasında emekli aylığı alanlara 4 bin 500 TL,

10 bin TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5 bin TL tutarında olmak üzere üç yıllık peşin promosyon ödemesi yapıyor.

Garanti Bankası

Garanti BBVA, emekli maaşını taşıyanlara 8 bin 500 TL’ye varan ödül sunuyor.

Emekli maaşını Garanti BBVA’ya taşıyanlar 7 bin 500 TL’ye varan nakit promosyon ek, kredi kartları ile 500 TL harcamaya 1000 TL bonus kazanabilecek.

Garanti BBVA, 3 bin 500 TL’ye kadar emekli maaşı alanlara 4 bin 500 TL, 3 bin 500 TL-7 bin 500 TL arasında emekli maaşı alanlara 5 bin 250 TL, 7 bin 500 TL-10 bin TL arasında emekli maaşı alanlara 6 bin 750 TL, 10 bin TL ve üstünde maaş alan emeklilere ise 7 bin 500 TL nakit promosyon sunuyor.

EYT’li olup prim borcu olanlar ise yüzde 1,69’dan başlayan faizlerle EYT Prim Borcu Kredisi kullanabiliyor.

Halkbank

Emekli maaş ödemelerini Halkbank aracılığı ile alanlara banka;

3 bin 500 TL altında emekli aylığı alanlara 3 bin TL,

3 bin 500 TL ila 7 bin 500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3 bin 500 TL,

7 bin 500 TL ila 10 bin TL arasında emekli aylığı alanlara 4 bin 500 TL,

10 bin TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5 bin TL tutarında olmak üzere, üç yıllık peşin promosyon ödemesi yapıyor.

İş Bankası

Promosyon tutarı, ödemelerine aracılık edilen tüm emekli maaşlarının bir aya karşılık gelen tutarı (varsa haciz ve nafaka kesintisi düşülerek) üzerinden hesaplanıyor ve üç yıllığına peşin olarak aşağıda gösterilen oranlarda ödeme yapılıyor.

Maaş aralığı 3 bin 500 TL’ye (3 bin 500 TL hariç) kadar olanlar 4 bin 500 TL

3 bin 500 TL – 7 bin 500 TL (7 bin 500 TL hariç) arasında olanlar 5 bin 250 TL

7 bin 500 TL – 10 bin (10 bin TL hariç) arasında olanlar 6 bin 750 TL

10 bin TL ve daha fazla olanlar 7 bin 500 TL banka promosyonu alabilecek.

Vakıfbank

Emekli maaşını Vakıfbank aracılığıyla alan emeklilere banka;

Bir aya isabet eden emekli maaşı tutarı;

3 bin 500 TL ye (3 bin 500 TL hariç) kadar olanlara üç yıl için toplam 3 bin TL,

3 bin 500- 7 bin 500 TL (7 bin 500 TL hariç) arasında olanlara üç yıl için toplam 3 bin 500 TL,

7 bin 500 –10 bin TL (10 bin TL hariç) arasında olanlara üç yıl için 4 bin 500 TL,

10 bin TL ve üzeri olanlara üç yıl için toplam 5 bin TL peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılacaktır

QNB Finansbank

QNB Finansbank 8 bin TL’ye varan nakit promosyon ve CardFinans Emekli kredi kartından yıllık 1200 TL indirim olmak üzere toplamda 9 bin 200 TL’ye varan emeklilik ödülü kampanyası yaptı.

Ortalama aylık maaş tutarı 0-3 bin 499 TL aralığı 4 bin 800 TL promosyon

Ortalama aylık maaş tutarı 3 bin 500-7 bin 499TL aralığı 5 bin 600 TL promosyon

Ortalama aylık maaş tutarı 7 bin 500-9 bin 999TL aralığı 7 bin 200 TL promosyon

Ortalama aylık maaş tutarı 10 bin TL ve üzeri 8 bin TL promosyon ödemesi yapılmaktadır.

ING

Emekli maaşını ING’den almaya başlayan emekliler 8.500 TL’ye varan ek koşulsuz nakit promosyon fırsatından yararlanabiliyor.

1 aylık toplam gelir/aylık tutarınız,

3.500 TL’ye (3.500 TL hariç) kadar ise 5.100 TL,

3.500 TL – 7.500 TL (7.500 TL hariç) arası ise 5.950TL,

7.500 TL – 10.000 TL (10.000 TL hariç) arası ise 7.650 TL

10.000 TL ve üzeri ise 8.500 TL nakit promosyon ödemesi alabiliyorsunuz.

Kampanyadan emekli maaşını 3 yıl boyunca ING’den alma taahhüdü veren ve nakit promosyon ödemesi alan mevcut ve yeni emekli maaş müşterileri yararlanabilecek.

Akbank

Emekli promosyon kampanyası 01-31 Mart 2023 arasında geçerli.

Maaşı 3 bin 499 TL’ye kadar olanlara toplam 4 bin 200 lira

3 bin 500-7 bin 499 lira arasına toplam 4 bin 850 lira

7 bin 500 ile 9 bin 999 lira arasına toplam 6 bin 250 lira

10 bin ve üzerine toplam 7 bin lira promosyon veriliyor.