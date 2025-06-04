'Emekçi çocuğu' Yılmaz Özdil: İzmir'de işçi ne istiyorsa verilmesi lazım

Gazeteci Yılmaz Özdil ‘bir emekçinin çocuğu’ olduğunu belirtip “İzmir’de işçi ne istiyorsa o şartlar zorlanıp verilmesi lazım bu kadar basit” dedi.

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İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı iştiraklerde yaklaşık 23 bin çalışanı ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinden sonuç alınamamış, işçiler greve çıkmıştı. Belediye Başkanı Cemil Tugay ve belediyeden birçok kişi biriken çöpleri toplamaya kalkmış, grevdeki işçiler ve sendika Tugay’ı grev kırıcılıkla suçlamıştı.

Sözcü’den Özdil grevi şöyle yorumladı:

‘Tugay’a siyaset yasağı isteniyor’

* Belediye başkanını, İzmirlileri ve beni işçi düşmanı ilan edenler iyi dinlesin. CHP kurultayıyla ilgili iddianameyi okudum. Siyaset yasağı ilan edilenlerden biri Cemil Tugay.

* Özgür Özel’in genel başkan olması için suç işlemekle suçlanan bir belediye başkanı, kim İzmir büyükşehir belediye başkanı. O kurultay olduğu zaman Tugay belediye başkanı mı? Hayır. İlçe belediye başkanı.

* Demek ki İzmir’de bir ilçenin belediye başkanı CHP genel başkanını belirleyecek bir komplo kurabiliyor. İzmir’deki olayı sendikal hak zannedenler buna cevap versin.

* Tugay’ı işçi meselesiyle ambalajlayacaklar. Sözde muhalif bazı medya Tugay’ı grev kırıcılıkla suçluyor. Kim bunlar Kılıçdaroğlu medyası? CHP’de kurulan kavganın de hedefi İzmir.

‘Emekçi çocuğu Yılmaz Özdil olarak konuşuyorum’

* Beni işçi düşmanı olmakla suçlayan denyolar iyi dinlesin. Bu sözlerin sahibi bir emekçinin çocuğu Yılmaz Özdil olarak konuşuyorum.

* İzmir’de yaşanan grevin emek, işçi hakları ile alakası olmadığını şu şekilde ifade edeceğim. Hem vallahi hem billahi işçi kaç para istiyorsa o hak verilmesi lazım.

* İşçi ne istiyorsa o şartlar zorlanıp verilmesi lazım bu kadar basit. Bu yüzden ben grevin ilk beş günü bu konuyla ilgili ne sosyal medya paylaşımı yaptım ne yazı yazdım.

‘DİSK genel başkanı yerinde olsam görevden alırım’

* DİSK mensubu arkadaş “Bizim istediğimizi verirsiniz ya da biz gider AKP’ye oy veririz” dedi. Bu lafın sendikal hakla bir ilgisi yok. Bu İzmir belediyesine siyasi operasyon yapıldığının kanıtı. DİSK genel başkanının yerinde ben olsam görevden alırım.

* Bunlar AKP İzmir’i kazansın diye bunu yapıyorlar. Ben işin para tarafında değilim. İşçinin hakkının verilmesi lazım. Diyor ki adam açıkça: “Biz bu operasyonu bayram öncesinde kötü göstermek için yapıyoruz.”

‘İzmir’in semtlerini bilmeyen tipleri vekil yaptılar’

* Bir tane işçi karşıtı belediye başkanı bu şehri yönetmedi. Şimdi gelmişler İzmir’e ders vermeye kalkıyorlar.

* Kılıçdaroğlu ve Özel’in parti yöneticisi olduğu dönemde işçi dostu vekillerinin üstünü çizdiler. İzmir’in semtlerini bilmeyen tipleri, İzmir’de yaşamayan tipleri getirip İzmir’den vekil yaptılar. Olacağı buydu.

* Tugay arkandayız başkan belediye otobüs şoförü yoksa biz toplayalım.