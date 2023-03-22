‘Emek ve özgürlük’, cumhurbaşkanı seçimine dair tavrını bugün açıklayacak

Türkiye İşçi Partisi (TİP), bileşeni olduğu ‘emek ve özgür ittifakı’nın bugün saat 11:30’da cumhurbaşkanlığı seçimleri konusundaki tavrını açıklayacağını duyurdu.

Emek ve özgürlük ittifakı temsilcileri. (TİP)

TİP’ten yapılan açıklamada, “Emek ve Özgürlük İttifakı, saat 11:30’da Dünya Ticaret Merkezi’nde yapacağı basın açıklamasıyla cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin tavrını açıklayacaktır” dendi.

İttifakta, HDP, TİP, Emek Partisi (EMEP), Emekçi Hareket Partisi (EHP), Toplumsal Özgürlük Partisi (TÖP) ve Sosyalist Meclisler Federasyonu (SMF) yer alıyor.

Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iki gün önce Meclis’te HDP eş başkanları Mithat Sancar ve Pervin Buldan’la görüşmüştü. Görüşme sonrası Kılıçdaroğlu, parti kapatmaları doğru bulmadıklarını belirterek ”Kayyum uygulamasını doğru bulmuyoruz” demişti. Görüşmede üç liderden Kürt sorunu başta olmak üzere ‘tüm sorunların çözümü TBMM’de’ vurgusu yapılmıştı.

Sancar’da adaylıkla ilgili kararlarını en kısa sürede açıklayacaklarını bildirmişti.

Gazeteci İsmail Saymaz, dün sosyal medya hesabından HDP’nin aday çıkarmayacağını öne sürmüştü.