Elon Musk üzgün hissediyor :(

Dünyanın en zengin insanı Elon Musk biraz üzgün olduğunu söyledi.

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Tesla ve SpaceX’in kurucusu Elon Musk, ABD’li işadamı Musk son günlerde ‘tatsız’ haberlerle gündemde.

Önce yeni sahibi ilan edildiği Twitter’ı satın almak anlaşmanın askıya alındığı haberleri geldi.

Musk, Twitter’ı satın alma müzakerelerinin ilerlemesi için sosyal medya sitesindeki sahte hesapların yüzde 5’ten az olduğunun ispatlanması gerektiğini söylemişti ki Musk bu oranın yüzde 20 olduğunu düşünüyor.

Ardından geçmişte SpaceX’te çalışan bir uçuş görevlisine cinsel tacizde bulunduğu ve olayı kapatmak için para ödeyerek anlaşma yaptığı iddia edilmişti.

Bu haberin ardından Tesla’nın hisselerinde yaşanan düşüşle işadamı milyarlarını kaybetmişti.

Twitter’da bir kullanıcı Musk’ı etiketleyerek “Sürekli Tesla’yı, SpaceX’i, Starlink’i Dogecoin’i soruyoruz. Ama çoğu zaman onun da bir insan olduğunu unutuyoruz. Ona kişisel hislerini de sormamız lazım. Nasıl hissediyorsun Elon? Yalnız mı, mutlu mu, üzgün mü, pişman mı, hayal kırıklığına uğramış mı? Herhangi bir şey hissediyor musun?” diye sordu.

Musk bu tweet’e “Dürüst olmak gerekirse biraz üzgün” diye yanıt verdi.