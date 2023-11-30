Elon Musk boykotçu şirketlere s*ktir çekti

Twitter’ın sahibi Elon Musk, Twitter’a reklam vermemekle tehdit eden şirketlere “S*ktirin gidin” dedi.

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Musk iki hafta önce bir Twitter kullanıcısına verdiği cevapla ‘anti-semitik’ bir tutum takınmakla suçlanmıştı.

Bu nedenle The New York Times’a göre 100’den fazla marka reklamlarını durdurdu ve şirket yıl sonuna kadar 75 milyon dolar kaybetme riskiyle karşı karşıya.

Teknoloji sitesi The Verge’ün aktardığına göre Musk dün New York Times’ın düzenlediği ‘DealBook’ zirvesine katıldı. Milyarder işadamı, söz konusu paylaşımıyla ilgili hatasının farkında ve üzgün olduğunu belirtse de reklam boykotu yapan şirketlerden küfrü esirgemedi.

Moderatörün “Şirketler reklam vermeyi kesiyor” sözü üzerine arayan giren Musk “Reklam vermesinler” dedi.

Bunun üzerine moderatör “Ne demek istiyorsunuz” deyince Musk açık konuştu: “Umarım (reklam vermeyi) durdururlar. Reklam vermeyin. Birisi bana reklamla şantaj yapmaya kalkacaksa, parayla şantaj yapmaya kalkacaksa s*ktirsin gitsin. Açık mı? Umarım öyledir.”

Musk ayrıca “Reklam boykotunun yapacağı şey, şirketi öldürmek olacak. Biz gideceğiz ve o da reklamverenlerin boykotu yüzünden olmuş olacak” dedi.