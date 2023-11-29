Hamas, Elon Musk'ı Gazze'ye davet etti

Hamas yöneticilerinden Usame Hamdan, ABD’li milyarder Elon Musk’ıı İsrail’in saldırıları sonucu oluşan yıkımı görmesi için ablukadaki Gazze Şeridi’ni ziyaret etmeye çağırdı.

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Hamdan, Beyrut’ta dün düzenlediği basın toplantısında Musk’ın iki gün önce İsrail’e yaptığı ziyarete ilişkin konuştu.

Musk’ı, İsrail saldırıları sonucu yaşanan yıkımı görmesi için Gazze’ye davet eden Hamdan, “Gazze halkına yapılan katliamların ve yıkımların boyutlarını objektiflik ve inandırıcılık standartlarına uygun olarak görmek için kendisini (Musk) Gazze’yi ziyaret etmeye davet ediyoruz” dedi.

Elon Musk, iki gün önce İsrail’i ziyaret etmiş ve Başbakan Binyamin Netanyahu’yla 7 Ekim’de Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayı mensuplarının saldırısına uğrayan Kfar Aza beldesinde incelemelerde bulunmuştu.

ABD’li milyarder İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve Başbakan Netanyahu ile de görüşmüştü.

Musk, Starlink ‘sözü’nden dönmüştü

Gazze’deki iletişim ağları uzun süredir İsrail’den dolayı kesik. Musk, geçtiğimiz aysa “Starlink, Gazze’deki uluslararası kabul görmüş yardım kuruluşlarına bağlantıyı destekleyecek” demişti.

İsrail İletişim Bakanı Shlomo Karhi’yse buna karşı çıkarak “HAMAS bunu terörist faaliyetler için kullanacak. Bunda hiç şüphe yok, biz bunu biliyoruz, Musk da biliyor. HAMAS IŞİD’tir. Belki de Musk bunu kaçırılan bebeklerimizin, oğullarımızın, kızlarımızın, yaşlılarımızın serbest bırakılması şartına bağlayabilir. Hepsi! O zamana kadar ofisim Starlink’le tüm bağlarını kesecek” demişti.

İki gün önce de Karhi, Elon Musk’ın sahibi olduğu Starlink uydularının ‘Gazze şeridi dahil’ İsrail’in onayı olmadan aktive etmemeyi kabul ettiğini duyurmuştu.