Elliot Page paylaştı: Pasaport fotoğrafımı seveceğim hiç aklıma gelmezdi

Oyuncu Elliot Page Instagram’dan çoğu kişinin kimsenin görmesini istemeyeceği kadar ‘çirkin‘ çıktığı pasaport fotoğrafını paylaştı.

‘Juno’ ve ‘The Umbrella Academy’deki rolleriyle tanınan oyuncu Aralık 2020’de trans kimliğini duyurmuştu.

Page, Instagram sayfasından duyurduğu haberde şu ifadeleri kullanmıştı: “Sonunda, gerçek halimle olmanın ne kadar olağanüstü hissettirdiğini ifade edemem. Trans olduğum gerçeğini seviyorum. Queer olduğum gerçeğini seviyorum.”

Fotoğraf: Instagram

35 yaşındaki oyuncu yine Instagram hesabından pasaport fotoğrafını paylaşarak “Pasaport fotoğrafımı seveceğim hiç aklıma gelmezdi” yazdı.

Biyometrik vesikalık fotoğrafında genelde çok da iyi görünmediğinden insanlar bu kareden çok hoşlanmasa da Page için durum farklı.

Haziranda Esquire dergisinde konuk yazar olarak kaleme aldığı yazıda kendisini yaşlanan bir kadın olarak hayal edemediğini ifade eden Page, “Geleceğimde ne var? Geleceğim yok. Hissettiğim buydu. Hiçbir zaman bir kız çocuğu olmadım, hiçbir zaman kadın olmayacağım” ifadelerini kullanmıştı.

Oyuncu başkalarına farklı göründüğünün farkında olsa da “Gerçekten kendini görmenin büyük mutluluğunu ne kadar anlatsam az. Bana göre kendim gibi görünmeye henüz yeni başlıyorum” diyerek durumunu özetlemişti.

Pasaport fotoğrafı 1 milyonun üzerinde beğeni alan Page’e ünlü meslektaşları da övgü yağdırdı. ‘Damızlık Kız’ın yönetmenlerinden Reed Morano, “Gördüğüm en güzel pasaport fotoğrafı” sözleriyle yorum yaptı.