Elliot Page geçiş sürecinin anlattı: Kendimi yaşlanan bir kadın olarak hayal edemiyordum

Oyuncu Elliot Page geçiş sürecinden önce yaşadıklarını yazdı: Kendimi yaşlanan bir kadın olarak hayal edemiyordum.

Fotoğraflar: Esquire

‘Juno’ ve ‘The Umbrella Academy’deki rolleriyle tanınan oyuncu 2020 aralık ayınca trans kimliğini duyurmuştu.

Esquire dergisinde konuk yazar olarak kaleme aldığı yazıda ‘Juno‘nun prömiyerinde yaşadığı sıkıntılı anları, sonunda kendini görebilmenin büyük mutluluğunu anlattı.

Kendisini yaşlanan bir kadın olarak hayal edemediğini ifade eden Page “Geleceğimde ne var? Geleceğim yok. Hissettiğim buydu. Hiçbir zaman bir kız çocuğu olmadım, hiçbir zaman kadın olmayacağım” ifadelerini kullandı.

Duyurusundan sonra çok sayıdan kişiden destek ve sevgi gördüğünü anlatan Page aynı zamandan nefret dolu ve zalim yorumlara da maruz kaldığını ifade etti.

Translar arasında intihar sorununu anlayabildiğini söyleyen Page kilo kaybetti ve panik atak yaşadığı günleri andı: “Burada olmak istemediğim anlar oldu. Harekete geçme anları değildi; daha çok vücudumu istismar ettiğim şeylerdi. Evimin penceresinden bakıp ‘Bütün bu inanılmaz şeyler olmasına rağmen böyle mi hissediyorum? 22 yaşındayken hem de…‘ diye düşündüğüm olurdu.”

Şimdi 35 yaşındaki Page geçiş sürecinden öğrendikleriyle ilgili daha net ve pozitif bir bakış açısına sahip “Gerçekten kendini görmenin büyük mutluluğunu ne kadar anlatsam az” diyor.

Başkalarına farklı göründüğünün farkında; “Ama bana göre kendim gibi görünmeye henüz yeni başlıyorum” diyerek durumunu özetliyor.

Başarılı performasıyla Oscar’a aday gösterildiği Juno filminin tanıtımı döneminde yaşadığı zorluklardan bahsederken prömiyere giyeceği kıyafete izin verilmediğini anımsıyor: “Şimdikinden farklı giyinmek istemiyordum. Takım elbise giymek istediğimi söyledim ama ‘hayır, elbise giymen lazım‘ dediler. Bana bir elbise giydirdiler ve bu kadar. Şimdi basın fotoğraflarına dönüp baktığımda Michael Cera (rol arkadaşı) pantolon ve sneakers’la, bense… “

‘Juno‘ büyük bir başarıya ulaştı. Hem filmin kendisi hem de Page’in oyunculuğu övgü topladı. Genç bir oyuncunu belki de hayatının en güzel günleri olması gereken bu dönemden Page’in aklında kalanlar yeme bozukluğu, depresyon, anksiyete ve elbise giymeye zorlanmanın ne kadar iğrenç hissettirdiği: “Keşke geçmişe dönüp yeniden yaşabilsem. Kendim olarak.”