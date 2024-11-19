Elif Şafak’ın ‘On Dakika Otuz Sekiz Saniye’ romanı film oluyor

Yazar Elif Şafak’ın Booker Ödülü’ne aday gösterilen ve İstanbul’daki seks işçilerini anlatan ‘On Dakika Otuz Sekiz Saniye’ romanı filme uyarlanıyor.

Roman, insan beyninin ölümden sonra 10 dakikadan daha uzun süre canlı kaldığı fikrine dayanıyor.

İstanbul’da yaşayan Tekila Leyla adındaki seks işçisi de öldürüldükten sonra 10 dakika içinde tüm geçmişini ve anılarını hatırlamaya başlıyor.

Variety‘nin haberine göre film, Madrid merkezli ISB Films ve Türkiye’den Limon Film tarafından çekilecek.

Filmin yapımcılığını üstelenen ISB Films’in diğer projeleri arasında ‘The Movie Teller’ ve ‘The Winter of the Crow’ yer alıyor.

ISB Films CEO’su Ursula Romero’nun projeye ilişkin açıklaması şöyle:

“Uluslararası bakış açımızı ve finansman kaynaklarımızı Limon’un Türk kültürü ve prodüksiyonu hakkındaki derin bilgisiyle birleştirmekten heyecan duyuyoruz. Bu işbirliği, Şafak’ın eserinin uyarlamasını yükseltecek yaratıcı vizyonların eşsiz bir birleşimi olacak.”

Yapım şirketi şu an film için bir senarist arıyor.



