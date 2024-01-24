Elif Şafak’a ‘intihal’ cezası

Mine Kırıkkanat’ın yazar Elif Şafak’a açtığı intihal davası sonuçlandı. Mahkeme, Şafak’ın Kırıkkanat’a 170 bin lira ödemesine hükmetti.

Fotoğraf: Elif Şafak / Facebook

Anadolu 1’inci Fikri ve Sinai Haklar Hukuk Mahkemesi, İclal Mine Kırıkkanat’ın, davalılar Elif Şafak ile Doğan Yayıncılık ve Yapımcılık Tic. AŞ’ye açtığı davanın kabulüne karar verdi.

AA’nın haberine göre davalı tarafın, davacı tarafından Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’ndan kaynaklı haklarının ihlal edildiği belirtilen kararda, davacının mali ve manevi haklarına tecavüzün ref’ine karar verildi.

Kararda, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 70. maddesinin ilgili bendince haksız fiil sorumluluğu gereği 1000 lira maddi tazminatın dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalılardan alınıp davacıya ödenmesine hükmedildi.

Mahkeme, 159 bin 51 lira 65 kuruş maddi tazminatın talep artırım tarihi olan 26 Eylül 2023’ten itibaren işleyecek yasal faizle birlikte davalı Şafak tarafından ödenmesini kararlaştırdı.

Kararda, 83 bin 666 lira 87 kuruş olarak belirlenen maddi tazminatın da talep artırım tarihi olan 26 Eylül’den itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalı Doğan Yayınları Yayıncılık ve Yapımcılık Tic. AŞ’den alınıp davacı tarafa ödenmesine hükmetti.

Ayrıca 10 bin lira manevi tazminatın davalılar tarafından davacıya ödenmesine karar verildi.

Mahkeme, kararın kesinleşmesinden sonra Türkiye’de tirajı en yüksek 3 gazeteden birinde, bir kez ilan verilmesine ve masrafın davalıdan alınmasına hükmetti.

Kararda, taraflar için iki haftalık süre içinde istinaf yolunun açık olduğu da kaydedildi.

Dava hakkında

Davacı İclal Mine Kırıkkanat’ın avukatı tarafından mahkemeye sunulan dilekçede, ‘Sinek Sarayı’ isimli eserinin ilk olarak 1990’da yayınlandığı belirtilmişti.

Dilekçede, davalı Elif Şafak’ın ilk basımı 2002’de yapılan, 2009’dan itibaren Doğan Kitap’ta yayımlanan ‘Bit Palas’ başlıklı romanın 60’ıncı sayfadan öteye kurgusu, kurgu mekanı, bazı karakterleri ve yazım üslubunun Kırıkkanat’ın kitabından intihal edildiği kaydedilmişti.

Davalı Şafak’sa eserler arasında esinlenme iddiasının dahi ileri sürülmesinin gerek edebiyat gerekse hukuk açısından mümkün olmadığını ifade ederek, davanın reddini istemişti.