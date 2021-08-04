Elektrik talebinde rekor seviye: Uzmana göre kesintiler yönetim sorunu

İstanbul başta olmak üzere Türkiye’nin pek çok şehrinde elektrik kesintileri yaşanırken Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, artan sıcaklıklara dikkat çekerek, talebin Cumhuriyet tarihinin rekor seviyelerine ulaşıldığını duyurdu.

Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Kocatepe ise Türkiye’nin kurulu gücünün bu talebi çok rahat karşılayabileceği görüşünde.

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Bakanlığın kesintilerle ilgili açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “Son zamanlarda hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle elektrik talebinde yoğun bir artış meydana gelmiştir. Artan talep nedeniyle son birkaç haftada elektrik tüketiminde Cumhuriyet tarihinin rekor seviyelerine ulaşılmıştır.”

‘Yönetim sorunu’

Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Kocatepe ise şunları söyledi: “Türkiye genelinde 2 Ağustos saat 14:00 itibariyle 53 bin 743 megavatlık bir puanta, yük değerine ulaşmış. Bu geçen senenin en yüksek puant değeri 49 bin 556 megavattan 4 bin 187 megavat daha yüksek. Evet bu sene de havalar daha sıcak. Yarın öbür gün daha da sıcak olduğunda bu daha da yükselebilir. Kurulu gücümüzün 98 bin megavatlarda olduğu belirtiliyorken, bunu karşılayamamak yönetimle ilgili bir sorundur. Bu da üç tane Keban’a denk geliyor.”

Kocatepe de iklim değişikliğinin etkilerine dikkat çekerek, “Bir taraftan orman yangınları, ciğerlerimiz yanarken bir taraftan da şehirlerde konfora yönelik soğutmalar devreye giriyor yoğun olarak. Ne kadar sıcaklık artarsa soğutmalar o kadar çok devreye girecektir. Bizim elektrik enerji tüketimimiz artar” dedi.

‘İşletmesini doğru yapmamız lazım’

“Bizim bütün sistemimizi emre amade hale getirmemiz lazım. Bunların bakımını, işletmesini doğru yapmamız lazım. Kurulu gücümüzü doğru idare etmemiz lazım. Hangi saatte bunun yükselebileceğini aşağı yukarı tahminlerde bulunmamız , buna göre de sistemimizi kurmamız lazım” diyen Kocatepe, elektrik kablolarında patlama ve yanmalar ile trafolardaki artan arızalarla ilgili olarak şunları söyledi: “Yüklenmeden kaynaklı olur. Yani bu kablonuzun kesiti o elektriği taşımaya yetmiyor. Trafodaki gücünün çekilen enerjiyi karşılamıyor. Daha fazla güç çekiliyor. Onun içinde trafo devre dışı oluyor. Kabloda ısınıyor yüklendiği için. Yanma oluyor. Onlarla ilgili koruma sistemleri vardır.”

Yüzde 16’lık pay İstanbul’un

Kocatepe, İstanbul tüm enerjinin yüzde 16’sını tüketttiğni vurgulayarak, “İstanbul şube sınırları içerisindeki dört il bize bağlı. Edirne, Kırıklareli, Tekirdağ ve İstanbul yüzde 21’ini tüketiyor. Yani Türkiye’de tüketilen enerjinin beşte birinden biraz daha fazlasını İstanbul bölgesi tüketiyor” ifadelerini kullandı.