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Yaramazlara biraz batar!

Elazığ’da Japon turisti bıçaklayan zanlı tahliyesinin ardından bir kişiyi pompalı tüfekle vurdu


Elazığ’ın Sivrice ilçesinde geçen yıl kamp yaptığı alanda Japon turisti bıçaklayan ve tahliye olduktan sonra pompalı tüfekle bir kişiyi daha yaralayan zanlı tutuklandı.

Fotoğraf: Arşiv

Olgunlar Mahallesinde gece meydana gelen olayda M.Z.Y., henüz bilinmeyen nedenle bir kişinin pompalı tüfekli saldırısı sonucu bacağından yaralandı.


M.Z.Y, 112 Acil Servis ekiplerince Fethi Sekin Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olay yerini inceleyen polis, saldırının şüphelisinin, 13 Eylül 2021’de dünya turuna çıkan ve Sivrice ilçesinde kamp yapan Japon turist Shogan Kameda’yı (46) bıçaklayan D.B. (19) olduğunu tespit etti.

Ekipler, Japon turisti bıçakladığı gerekçesiyle tutuklanan ve yaklaşık altı ay önce Kameda’nın şikayetinden vazgeçmesi sonucu tutuksuz yargılanmak üzere cezaevinden tahliye edildiği belirlenen D.B.’yi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan ve hakkında dokuz suç kaydı bulunduğu belirlenen D.B’nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen D.B, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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