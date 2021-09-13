12 yıldır bisikletiyle dünyayı gezen Japon turist Elazığ’da bıçaklandı

12 yıldır bisikletiyle dünyayı gezen Japon turist Şogan Kameda Elazığ’ın Sivrice ilçesinde kamp yaptığı alanda bıçaklandı. 45 yaşındaki adam tedavi altına alındı.

Fotoğraf: AA

Kameda, Hazar Gölü çevresinde kamp yaptığı alanda kimliği henüz belirlenemeyen kişinin bıçaklı saldırısı sonucu vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine 112 Acil Servis ekibince Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi’ne kaldırılan turistin tedavisi sürüyor.

AA’ya konuşan Kameda, Türkiye turunda Muş’un ardından Elazığ’a geldiğini söyledi.

Kamp yaptığı alanda dişini fırçalarken kimliği belirsiz kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğradığını belirten 45 yaşındaki adam, şunları kaydetti: “Çay bahçesi vardı. Orada oturdum. Sahibinden de izin aldım, sonra kahvaltı yaptım. Diş fırçalarken biri bana bakıyordu. Neden uzun süre bana baktığını ve neden kızdığını sordum. Cevap verdi ama ne dediğini anlayamadım. O sırada çıkardığı bıçakla bana saldırdı.”

Kameda, olayla ilgili soruşturma kapsamında polis ekiplerinin kendisine bazı fotoğraflar gösterdiğini, fotoğraftan saldırganı teşhis ettiğini dile getirdi.

Polis ekiplerince yürütülen çalışma sonucu bıçaklı saldırıyı gerçekleştirdiği iddiasıyla D.B. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen D.B, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.