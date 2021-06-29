Ekonomiye güvende ‘kötümser’ tablo sürüyor

TÜİK verilerine göre ekonomiye güven haziran ayında yüzde 5,6 oranında artsa da ‘iyimser’lik noktasından hala uzak.
Ekonomik güven endeksinin 100’den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100’den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği gösteriyor.
Ekonomik güven endeksi haziranda 97,8 olarak kaydedildi.
Mayıs ayında bu rakam 92,6’ydı. Bu, aynı zamanda Ağustos 2020’den bu yana en düşük seviyeydi.
TÜİK verilerine göre ekonomik güven endeksindeki artış, tüketici, reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.
Buna göre
- Tüketici Güven Endeksi mayısa göre haziran ayında yüzde 5,8 artışla 81,7,
- Reel Kesim Güven Endeksi yüzde 2,5 artışla 109,8,
- Hizmet Sektörü Güven Endeksi yüzde 6,2 artışla 108,5,
- Perakende Ticaret Sektörü Güven Endeksi yüzde 4,8 artışla 105,7,
- İnşaat Sektörü Güven Endeksi yüzde 3,6 artışla 82,4 olarak kaydedildi.