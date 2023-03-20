Ekonomist Manukyan: Credit Suisse’de ‘dava seli’ gelebilir

Ekonomist Şant Manukyan, İsviçre’nin en büyük bankası UBS’nin krizdeki Credit Suisse’i almasının geçici bir çözüm olduğunu söyledi. Manukyan’a göre bu satın alma, paydaşlara sorulmadığı için ileride davalara konu olabilir.

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İsviçre’nin en büyük ikinci bankası konumundaki 167 yıllık Credit Suisse’in en büyük ortağı Suudi Ulusal Bankası’nın sermaye artırımı yapmayacaklarını duyurmasıyla bankanın hisse senedi fiyatı hızla düşmüş ve satış baskısı piyasa geneline yayılmıştı.

Credit Suisse’in SNB’den 50 milyar İsviçre frangı (54 milyar dolar) borçlanacağını açıklaması da piyasadaki paniği gidermemişti.

Daha sonra yapılan kurtarma operasyonuyla İsviçre’nin en büyük bankası UBS’nin krizdeki Credit Suisse’i satın alacağı açıklandı.

İş Yatırım’dan Manukyan, bunun ideal bir çözüm olmadığını söyledi. Hissedarların bu birleşme konusunda köşeye itildiğini belirten Manukyan, ‘davalar seli’nin geleceğini belirtti. Manukyan’a göre kısa vadede rahatlama görünse de işin yapılış tarzı, verilen destek ve ortaya çıkan banka sorunlu: ”Sorun, kısa vadede ötelenmiş oldu.”