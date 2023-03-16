Credit Suisse zorda: İsviçre Merkez Bankası’ndan 50 milyar frang borçlanacak

Merkezi İsviçre’de bulunan banka ve finans şirketi Credit Suisse, İsviçre Merkez Bankası’ndan (SNB) 50 milyar İsviçre frangına (yaklaşık 54 milyar dolar) yakın borçlanacağını duyurdu.

Fotoğraf: Reuters

Bankanın açıklamasında Credit Suisse’in likiditesini güçlendirmek için kararlı adımlar attığı yazıldı.

Açıklamada, Credit Suisse’in teminatlı bir kredi tesisi ve kısa vadeli likidite imkanı kapsamında SNB’den 50 milyar İsviçre frangına yakın borçlanacağı aktarıldı.

Bu ek likiditenin Credit Suisse’in ana faaliyet alanlarını ve müşterilerini destekleyeceği belirtilen açıklamada, bazı borçlanma senetlerinin de yaklaşık 3 milyar İsviçre frangına (yaklaşık 3,2 milyar dolar) kadar nakit karşılığında geri alınacağı kaydedildi.

Credit Suisse’in borçlanma kararı, İsviçre Finansal Piyasalar Düzenleme Kurulu (FINMA) ve SNB’nin bankayla ilgili endişeleri yatıştırmaya yönelik attığı likidite adımının ardından geldi.

FINMA ve SNB’nin ortak açıklamasında, piyasalarda paniğe neden olan Credit Suisse‘e gerekirse likidite sağlanacağı bildirilmişti.

Avrupa’da panik

ABD’de başlayan bankacılık krizinin ardından Avrupa’da da Credit Suisse paniği çıkmıştı.

Bankanın en büyük ortağı Suudi Ulusal Bankası’nın sermaye artırmayacaklarını duyurmasıyla bankanın hisse senedi fiyatındaki düşüş yüzde 20’yi aşmış ve satış baskısı piyasa geneline yayılmıştı.

Suudi Ulusal Bankası Başkanı Emmir El Hüdari’nin verdiği bir demeçte Credit Suisse’e daha fazla destek vermeyeceklerini duyurmasıyla başlayan panik satışlar, Avrupa’da risk algısının had safhaya çıkmasına sebep olmuştu.

‘Suisse sırları’

Organize Suç ve Yolsuzluk Raporlama Projesi (OCCRP), ‘dünyanın kasası’ olarak da adlandırılan İsviçre bankalarından Credit Suisse’e ait 18 bin hesabın bilgilerine dair Şubat 2022’de bir dosya hazırlamıştı.

Dosyada ‘işkenceyle suçlanan Cezayirli bir general, acımasız Azerbaycanlı bir diktatörün çocukları ve Mişa Banana olarak bilinen Sırp bir uyuşturucu baronu dahil yüzlerce şüpheli karakterin bilgileri’ yer alıyordu.