Ekonomist Kara’nın asgari ücret beklentisi: En fazla 11 bin lira

Merkez Bankası’nın eski başekonomisti Hakan Kara, asgari ücretin yüzde 28 zamla 10 bin 880 liraya veya ‘düz olsun istenirse’ 11 bin liraya çıkmasını bekliyor.

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Eski çalışma ve sosyal güvenlik bakanı Vedat Bilgin, asgari ücretin 500 dolar olması gerektiğini söyleyerek beklentilere yön vermişti. Ama yeni hükümet ve işveren tarafından buna itirazlar var. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da asgari ücretin 500 dolar olması gerektiğine dair tartışmaya karşı çıkarak, ‘TL konuşmak durumunda olduklarını’ söylemişti. Asgari Ücret Belirleme Komisyonu’nun ilk toplantısıysa 13 Haziran’da yapıldı ve beklendiği gibi sonuç çıkmadı. Toplantıda bir rakam da telafuz edilmedi, ikinci toplantı 19 Haziranda.

Kara’nın beklentisi 11 bin lira

Kara, son dönemde asgari ücret belirlenirken Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) hesapladığı gıda enflasyonunun değil, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nun (TÜRK-İŞ) açlık endeksinin baz alındığını belirtti. Buna göre asgari ücretin ne kadar olabileceğini hesapladı.

Asgari ücrete yüzde 28 veya yüzde 29,3 zam beklediğini belirten Kara, Twitter’dan şunları yazdı:

*Son dönemde genelde TÜRK-İŞ açlık endeksi referans alınıyor. Yine öyle olursa (Haziran’da endeksin yüzde 5 artacağını varsayarak) temmuzda net asgari ücretin yüzde 28 artışla 10 bin 880 lira olması beklenir. Düz olsun diye belki 11 bine de tamamlanabilir (yüzde 29,3 artış).

*Burada dikkat çeken bir gelişme, bir süredir asgari ücret belirlenirken gıdada TÜİK’ten ziyade TÜRK-İŞ’in ölçtüğü fiyatlarının baz alınması.