Ekonomist Ağaoğlu: Borsaya temkinli yaklaşılmalı

Ekonomist Ali Ağaoğlu, Borsa İstanbul’daki fiyatlamaların sağlıklı olmadığını belirterek temkinli yaklaşılmasını önerdi.

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Depremler sonrası önlemlerle açılan borsada yükseliş gözlemlense de dalgalı seyir devam ediyor.

Uzmanlara göre bu durum, sağlıklı fiyat oluşumunu da engelliyor.

Ekonomi gazetesinin Şans Sohbetleri programında Hakan Güldağ’a konuşan Ağaoğlu da bu durumu vurguladı: “Borsanın ben şu anda serbest fiyatlarla oluştuğuna inanmıyorum. Teknik analizime bile çok şüphe ile bakmaya başladım. Ben kamu eliyle desteklenmiş borsaların çok uzun süre dayanabileceklerini zannetmiyorum. Yine seçime kadar böyle bir çaba olacak ama seçimden sonra iktidar değişir ve o durumda yabancı gelir dediğiniz noktada bile ben çok şüpheyle yaklaşacağım. Fiyatlamalar çok ucuz dediğinizde ona da şüpheyle bakacağım. Aşağı yönlü hareketlerde bir fren olduğunu, satışların karşılanmaya çalışıldığını görüyoruz. O nedenle şu andaki fiyatlamaların ben çok sağlıklı olduğunu düşünmüyorum. Daha doğrusu ben bu teknik hesabı yapamıyorum.“

‘Sağlıklı ölçüm yapılamıyor’

Ağaoğlu, borsaya temkinli yaklaşılmasını önerdi: “Rahle-i tedrisatım yeknesaklaşmış faizden, oradan iskontoya, iskontadan bugünkü değere falan getirir, ben böyle bir hesap yapabilen ekolden geliyorum. Mevcut fiyatlama, benim tanıdığım bir fiyatlama yöntemi değil. O yüzden ben borsaya temkinli yaklaşılmasını önereceğim. Bireysel yatırımlar yerine mümkünse fonlar üzerinden yatırım yapılmasını, ama fonların da bazı talimatlarla yönetilen değil de, ehil insanlar tarafından yönetilenlerin tercih edilmesini önereceğim. Çok sağlıklı ölçüm yapamadığım için hangi seviyeleri görür noktasında da teknik tahmin yapmak zorlaşıyor.“