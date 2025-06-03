Ege'de 5 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi’nde Girit Adası açıklarında 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD), Girit Adası açıklarında 5 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu.
AFAD, depremin 5,39 km derinliğinde olduğunu açıkladı.
Yaramazlara biraz batar!
Ege Denizi’nde Girit Adası açıklarında 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD), Girit Adası açıklarında 5 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu.
AFAD, depremin 5,39 km derinliğinde olduğunu açıkladı.
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Ege Denizi’nde Girit Adası açıklarında 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.