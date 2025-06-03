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Yaramazlara biraz batar!

Ege'de 5 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi’nde Girit Adası açıklarında 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Fotoğraf: AA

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD), Girit Adası açıklarında 5 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu.


AFAD, depremin 5,39 km derinliğinde olduğunu açıkladı.

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