Muğla'da deprem: Bir ölü, 69 yaralı

Muğla Valisi İdris Akbıyık, Marmaris açıklarında meydana gelen depremde 69 kişinin yaralandığını, 14 yaşındaki bir çocuğun panik atak geçirerek hayatını kaybettiğini açıkladı.

Fotoğraf: TRT Haber

Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında saat 02:17’de deprem oldu. Kandilli Rasathanesi deprem büyüklüğünü 5,7 derinliğiyse 76 kilometre olarak duyurdu. AFAD’a göreyse depremin büyüklüğü 5,8 derinliği 67,91 kilometre.

Vali Akbıyık’ın açıklaması şöyle:

“Depremden şu ana kadar 69 vatandaşımız etkilenmiştir. 10 vatandaşımız ambulansla 45 vatandaşımız ayaktan olmak üzere toplam 55 vatandaşımız hastanelere başvurmuştur. 14 vatandaşımız hastaneye nakil edilmeyi kabul etmeyip, yerinde tedavi edilmiştir. Bir hastaya yatış yapılmıştır.

46 hastanın acil serviste tetkik ve tedavileri devam etmektedir. Sekiz hasta taburcu edilmiştir. Fethiye ilçemizde depremde panik atak geçirerek hastaneye getirilen 14 yaşındaki bir evladımız, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.”