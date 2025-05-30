Diken

Yaramazlara biraz batar!

Edirne'de boşandığı karısını öldüren komisere ağırlaştırılmış müebbet

Edirne’de boşandığı eşini öldüren komiser ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Fotoğraf: Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu

Edirne 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki karar duruşmasına, sanık A.Y., öldürülen polis memuru Sevda Kuş’un babası Erkan Kuş’la avukatlar katıldı.


Sanık A.Y. savunmasında, cinayetten iki sene önce eşinden boşandığını, o günlerde psikolojisinin bozuk olduğunu ileri sürdü.

“Bir başkasıyla birlikte olduğunu duyunca çok sinirlendim. Onunla konuşmak için yaşadığı eve gittim. Tartışma çıktı, beni de çok kışkırttı. Sonra hiç istemediğim o olay gerçekleşti. Çok pişmanım.”

Sanık avukatları da müvekkilinin eve öldürmek için gitmediğini, tahrik altında cinayeti işlediğini savundu.

Savcı mütalaasında, sanığın, ‘kadına karşı kasten öldürme’ suçunu işlediğini belirterek, sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık A.Y’ye ‘boşandığı eş ve kadına karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Bir kadın cinayeti daha: Eski eşi tarafından hastanede tüfekle öldürüldü

Bir adam sokak ortasında eski karısını öldürdü: Katil hariç üç kişi gözaltında

2024’te 394 kadın öldürüldü, 259 kadının ölümü şüpheli

SON HABERLER