2024’te 394 kadın öldürüldü, 259 kadının ölümü şüpheli

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun verilerine göre 2024’te en az 394 kadın öldürüldü. 259 kadınsa şüpheli şekilde ölü bulundu.

Fotoğraf: Emre Orman / csgorselarsiv.org

Platform, son 15 yıldır kadın cinayeti verilerini kaydediyor. Bu verilere göre 2024, 2010’dan bu yana en fazla kadın cinayetinin işlendiği yıl oldu.

Platformun açıklamasında kadın cinayetlerinin azaldığı tek yılın İstanbul Sözleşmesi’nin imzalandığı 2011 olduğu söylendi.

Verilere göre 2024’te 280 kadın, evli oldukları erkek, baba, oğul veya bir akraba tarafından öldürüldü.

Öldürülen 20 kadının, öldürüldüğü sırada koruma kararı bulunuyordu.

Kadınlar hangi bahanelerle öldürüldü?

2024’te 394 kadın cinayeti işlendi, 259 kadın şüpheli şekilde ölü bulundu. Öldürülen 394 kadından 111’i boşanmak istemek, barışmayı reddetmek ya da ilişkiyi reddetmek gibi kendi hayatına dair karar almak istemesi bahanesiyle öldürüldü. 233 kadınınsa hangi bahaneyle öldürüldüğü tespit edilemedi.

Grafikler: Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu

Kadınları kim öldürdü?

Bu yıl öldürülen 394 kadından 280’i aile içindeki erkekler tarafından öldürüldü. Bunlardan 211’i eş veya birlikte olunan kişiydi.

Kadınlar nerede öldürüldü?

Bu yıl öldürülen kadınlardan yüzde 57’si, yani 226 kadın kendilerini en çok güvende hissetmesi gereken yerde, evlerinde öldürüldü.

Kadınlar nasıl öldürüldü?

Bu yıl öldürülen kadınların yüzde 57’si ateşli silahla öldürüldü. Yedi kadının nasıl öldürüldüğü tespit edilemedi.

İllere göre 2024’ün kadın cinayetleri verileriyse şöyle: