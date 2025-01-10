Halk müziği sanatçısı Edip Akbayram ameliyat edildi.
Yataktan düşmesi üzerine iç kanama şüphesiyle hastaneye kaldırılıp yoğun bakıma alınan Edip Akbayram’ın tedavisi sürüyor.
75 yaşındaki sanatçı, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ameliyat edildi; ardından yeniden yoğun bakım servisine alındı.
Dün Hürriyet gazetesinden İsmail Bayrak’a konuşan Akbayram’ın kızı Türkü Akbayram şunları söylemişti:
“Babam bir süredir zatürre tedavisi görüyordu. Eve yeni çıkmıştı ama farklı komplikasyonlara bağlı iç kanama geçirdi. Hastanede yoğun bakıma alındı ve entübe edildi.”