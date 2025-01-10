Halk müziği sanatçısı Edip Akbayram ameliyat edildi.

Edip Akbayram. Fotoğraf: AA

Yataktan düşmesi üzerine iç kanama şüphesiyle hastaneye kaldırılıp yoğun bakıma alınan Edip Akbayram’ın tedavisi sürüyor.

75 yaşındaki sanatçı, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ameliyat edildi; ardından yeniden yoğun bakım servisine alındı.

Dün Hürriyet gazetesinden İsmail Bayrak’a konuşan Akbayram’ın kızı Türkü Akbayram şunları söylemişti:

“Babam bir süredir zatürre tedavisi görüyordu. Eve yeni çıkmıştı ama farklı komplikasyonlara bağlı iç kanama geçirdi. Hastanede yoğun bakıma alındı ve entübe edildi.”