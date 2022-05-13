Eda Nur Kaplan’ın ölümü: Tüm sanıklara beraat

Ankara’da intihar eden Eda Nur Kaplan’a ‘nitelikli cinsel saldırı’da bulundukları iddiasıyla yargılanan sanıklar Yusuf Güzelyurt ve Mehmet Ardıçoğlu beraat etti.

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Ankara’da intihar eden Eda Nur Kaplan, ölümünden önce kendisine cinsel saldırıda bulundukları gerekçesiyle Yusuf Güzelyurt ve Mehmet Ardıçoğlu’dan şikayetçi olmuştu. Kaplan, sanıklar hakkında polise şikayette bulunduktan bir hafta sonra, 7 Ağustos 2021’de intihar etmişti.

Ankara başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, olay günü Güzelyurt’un, Kaplan’a cinsel saldırıda bulunduğu, daha sonra aynı eylemi Ardıçoğlu’nun da gerçekleştirdiği ifade edilerek, bu şekilde, ‘nitelikli cinsel saldırı’ suçunu gerçekleştirdiği belirtilen sanıkların, en az 18 yıl hapisle cezalandırılması istenmişti.

Ankara 12’nci Ağır Mahkemesi’nde görülen duruşmaya sanıklar, taraf avukatları ile Eda Nur Kaplan’ın ailesi katıldı.

Mahkeme başkanı, dava dosyasına gelen evrakı okuduktan sonra esasa ilişkin savunma için sanıklara söz verdi.

Ardıçoğlu, dava dosyasına gelen tüm raporların lehine olduğunu savunarak, beraat ve tahliye talep etti.

Sanık Güzelyurt da dava dosyasındaki delillerin suçsuzluğuna işaret ettiğini söyleyerek beraatini istedi.

Avukat beyanlarının ardından kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanık Ardıçoğlu ve tutuksuz sanık Güzelyurt’un ‘nitelikli cinsel saldırı’ suçunu işlediğine dair somut delil bulunamadığına hükmederek oy çokluğuyla beraatine karar verdi.