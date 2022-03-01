Eda Nur Kaplan’ın ölümü: Ablasının telefonundaki görüntüler incelenecek

Başkentte intihar eden Eda Nur Kaplan’a, ‘nitelikli cinsel saldırı’da bulundukları iddiasıyla tutuklanan sanıklar Yusuf Güzelyurt ve Mehmet Ardıçoğlu’nun yargılanmasına devam edildi.

Eda Nur Kaplan. (Fotoğraf: DHA)

Ankara’da intihar eden Eda Nur Kaplan, ölümünden önce kendisine cinsel saldırıda bulundukları gerekçesiyle Yusuf Güzelyurt ve Mehmet Ardıçoğlu’dan şikayetçi olmuştu. Kaplan, sanıklar hakkında polise şikayette bulunduktan bir hafta sonra, 7 Ağustos 2021’de intihar etmişti.

Ankara başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, olay günü Güzelyurt’un, Kaplan’a cinsel saldırıda bulunduğu, daha sonra aynı eylemi Ardıçoğlu’nun da gerçekleştirdiği ifade edilerek, bu şekilde, ‘nitelikli cinsel saldırı’ suçunu gerçekleştirdiği belirtilen sanıkların, en az 18 yıl hapisle cezalandırılması istenmişti.

AA’nın haberine göre Ankara 12’nci Ağır Mahkemesi’ndeki duruşmaya, sanıklar ve taraf avukatları ile Kaplan’ın annesi ve kardeşi katıldı.

Mahkeme başkanı, dava dosyasına gelen evrakı okuduktan sonra sanıklara söz verdi.

‘Zorlama yok’

Sanık Ardıçoğlu, maktulün ablası Güler Kaplan’ın verdiği ifadelerin çelişkili olduğunu, hiç kimseye zorla bir şey yapmadığını öne sürdü.

“Hastane raporları da bir zorlama olmadığını söylüyor. Ben ona otelde bir şey yapsam bir çığlık atsa her yerde polis var zaten” diyen sanık, suçsuz olduğunu belirterek, beraatini istedi.

Sanık Güzelyurt da Kaplan’ın kendisinden şikayetçi olmadan birkaç gün önce “İyi olacağız” diye mesaj attığını, aralarında herhangi sorun olmadığını iddia etti.

‘Tek suçum alkollü araç kullanmak’

Güzelyurt, “Tanışmamızdan, eğlenmemize oradan da otele gitmemize kadar hiçbir zorlama olmadı. Kamera kayırlarında da her şey ortada. O gün benim tek suçum alkollü araç kullanmak başka hiçbir suçum yok” dedi.

Avukat beyanlarının ardından, ara kararını açıklayan mahkeme, maktulün ablası Güler Kaplan’ın kullandığı telefondaki olay gününe ait videoların bilirkişiye gönderilerek incelenmesine ve sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma, 22 Mart’a bırakıldı.