Dünyaya kriz korkusu salan Çinli şirketten yeni hamle

Nakit darboğazındaki Çinli gayrimenkul geliştirme şirketi Evergrande varlıklarının bir kısmını satmak için çabalarken, offshore yatırımcılara yapması gereken tahvil (borç senedi) kuponu ödemesinin son ödeme tarihinin gelmesiyle yeni bir sınav ile karşı karşıya kalacak.

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Evergrande’nin en az 305 milyar dolarlık borcu, şirketin mali sıkıntılarının sektör geneline yayılabileceği ve dünya genelini etkileyebileceği yönünde endişeleri artırmıştı. Şirketin mali sıkıntılarının henüz emlak sektörü dışına sıçramamasıyla bu endişeler yatıştı.

Evergrande, Shengjing Bank Co Ltd’de sahip olduğu 9,99 milyar yuan (1,5 milyar dolar) değerinde hissesini devlete ait bir varlık yönetimi şirketine satmayı planladığını açıkladı.

Şirketin bugün Mart 2024 vadeli tahvil için 47,5 milyon dolar değerinde kupon ödemesi yapması gerekiyor.

Evergrande’nin offshore ödeme yükümlülüklerine dair sessizliği, geçen haftaki son ödeme tarihi için 30 günlük dönemin ödeme yapılmadan dolması ihtimali ve bugünkü son ödeme tarihi uluslararası yatırımcıların büyük kayıplarla karşılaşma olasılığını gündeme getirdi.

Çin Merkez Bankası, pazartesi günkü açıklamasında, Evergrande’den bahsederek, konut piyasasındaki krizden etkilenen tüketicileri koruma sözü vermiş, bankacılık sistemine daha fazla nakit enjekte etmişti.