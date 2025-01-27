Dünya'dan 100 bin kilometre uzakta kuş cıvıltılarına benzer dalgalar tespit edildi

Bilim insanları, dünyadan 100 bin kilometre uzakta kuş cıvıltılarına benzeyen kozmik dalgalar tespit etti.

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TRT Haber‘in AP’den aktardığına göre koro dalgaları olarak adlandırılan bu plazma patlamaları, insan işitme duyusuyla aynı frekansta.

Ses sinyallerine dönüştürüldüklerinde, keskin notaları tiz kuş seslerini taklit ediyor.

Nature Dergisi’nde yayınlanan çalışmaya göre koro dalgaları, bilim insanlarının beklentilerinin tersine Dünya’nın manyetik alanının gerildiği bir bölgede tespit edildi.

Araştırmacılar daha önce bu tür sesleri uzayda yakalamışlardı ancak şimdi bu dalgaları hiç ölçülmemiş bir bölgeden, Dünya’dan 100 bin kilometre uzaklıktan algıladılar.

Çalışma ekibinde yer almayan Iowa Üniversitesi’nden uzay fizikçisi Allison Jaynes, “Bu, bu alanda mümkün olabilecek fizikle ilgili pek çok yeni soru ortaya çıkarıyor” dedi.

Bilim insanları pertürbasyonların nasıl gerçekleştiğini hala bilmiyor. Ama Dünya’nın manyetik alanının bu durumla ilişkili olduğu düşünülüyor.

Pertürbasyon, tam olarak çözümlenemeyen bir problemin, bu probleme bağlı başka bir problemden yola çıkılarak yaklaşık bir çözümünü elde etmek için kullanılan matematiksel metotlar içeren teorem.

Koro, 1960’larda Antarktika’daki bir araştırma istasyonundaki alıcılar da dahil olmak üzere onlarca yıldır radyo antenlerinde duyuluyor.

NASA’nın ‘Van Allen Probları’ adlı ikiz uzay aracı da Dünya’nın radyasyon kuşaklarından gelen cıvıltıları daha yakın bir mesafeden duymuştu.

NASA bu seslere ilişkin son notlarını 2015’de Dünya ve Güneş’in manyetik alanlarını keşfetmek üzere fırlatılan ‘Magnetospheric Multiscale’ uydularından almıştı.