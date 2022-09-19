Dünya liderleri otobüs kullandı Joe Biden makam aracı

İngiltere Kraliçesi 2’nci Elizabeth’in Westminister Kilisesi’ndeki cenaze törenine katılan dünya liderleri kurallar gereği otobüsle gelirken, ABD Başkanı Joe Biden ve eşi Jill Biden makam aracıyla geldi.

İngiliz hükümeti, 8 Eylül’de 96 yaşında hayatını kaybeden Kraliçe 2’nci Elizabeth’in cenaze töreninde katı kurallar uygulayacağını bildirmişti. Buna göre cenazeye katılacak devlet ve hükümet başkanlarından özel uçak ve helikopter kullanmamaları istenirken, makam aracı yerine de otobüs kullanılacağı aktarılmıştı.

Kraliçenin bugün Westminister Kilisesi’nde düzenlenen cenaze törenine dünya genelinden çok sayıda üst düzey devlet yetkilisinin de aralarında yer aldığı 2 bin kişi katıldı.

Liderler, törene alınan kurallar gereği otobüslerle gelirken ABD Başkanı Joe Biden ve eşi Jill Biden makam aracıyla geldi.

Biden’ın neden makam aracıyla geldiğine ilişkin henüz bir bilgi geçilmezken, görüntüler sosyal medyada ‘çifte standart’ ifadeleriyle eleştirildi.