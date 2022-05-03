DSÖ: Obezite ‘salgını’ Avrupa’da yılda 1,2 milyon can alıyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), obezitenin, ‘salgın boyutuna’ ulaştığı Avrupa’da, yılda 1,2 milyon ölüm ve 200 bin kanser vakasına neden olduğunu açıkladı.

Fotoğraf: www.healthhub.sg

15 yıldır ilk kez konuya ilişkin rapor hazırlayan DSÖ, Avrupa’daki yetişkinlerin yüzde 59’unun, beş yaş altındaki çocukların yüzde 8’inin ve okul çağındaki çocukların üçte birinin fazla kilolu veya obez olduğuna, sayıların artmaya devam ettiğine dikkat çekti.

Avrupa Obezite Kongresi’nde açıklanan rapora göre Avrupa’daki durum dünyanın tüm bölgelerinden daha vahim. Kıtadaki hiçbir ülke ve bölge DSÖ’nün, 2025’te obezitenin artışını durdurmaya yönelik hedefine ulaşacak durumda değil.

Türkiye ilk sırada

Obezitenin 13 kanser türü dışında kalp hastalığı, tip 2 diyabet gibi başka hastalıklarla da ilişkilendirildiği anımsatılan raporda obez olan yetişkin sayısı göz önüne alındığında ilk üçte sırasıyla Türkiye, Malta ve İsrail var.

DSÖ Avrupa Direktörü Hans Kluge, ‘obezite salgını‘ seviyesinden dönüşün, olumlu gidişin hala mümkün olduğunu belirterek, ”Bunu sağlığa yatırım yaparak, uygun çevre koşullarını oluşturarak, güçlü sağlık sistemleri kurarak yapabiliriz” dedi.

Raporda Avrupa ülkelerinin yönetimlerinden obeziteyle mücadele için kararlı olmaları, somut adımlar atmaları istendi. Şekerli içeceklerden vergi almak alınacak önlemlere örnek olarak gösterildi.

Vücut kitle endeksi 25-29,9 arasında olanlar fazla kilolu, 30 ve üstünde olanlarsa obez olarak nitelendiriliyor.