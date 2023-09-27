DSÖ: Mevcut Covid-19 aşıları etkili olmayı sürdürüyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), mevcut Covid-19 aşılarının güvenli ve etkili olmaya devam ettiğini duyurdu.

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DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, DSÖ’nün haftalık basın toplantısında güncel sağlık konularına ilişkin konuştu.

Kuzey yarımkürede kış mevsimi öncesi Covid-19’la ilgili endişe verici eğilimleri görmeye devam ettiklerini belirten Ghebreyesus, özellikle Avrupa ve ABD’de son 28 günde Covid-19 nedeniyle hastaneye yatışlar ve yoğun bakıma kabullerin arttığını söyledi.

Ghebreyesus, Covid-19’la ilgili aşılamanın en fazla risk altındaki kişiler için düşük kaldığını, dünya nüfusunun 3’te 2’sinin ilk doz aşıyı aldığını fakat sadece 3’te 1’inin hatırlatma dozunu vurulduğunu ifade etti.

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‘Güvenli ve etkili’

“Son dönemde Covid-19 vakaları artarken yeni varyantların daha bulaşıcı ve tehlikeli olduğunu söyleyebilir misiniz? Yeni varyantlar için yeni aşı programlarına ihtiyaç duyulacak mı?” sorusunu yanıtlayan DSÖ’nün Covid-19’a Karşı Mücadele Teknik Heyeti Lideri Maria Van Kerkhove, Covid-19’un yaygın yeni varyantları olan EG.5.1 (Eris) , XBB.1.5 ve BA.2.86’nın (Pirola) ciddiyet düzeyinde bir değişiklik tespit etmediklerini söyledi.

Covid-19’a karşı alınan önlemlerin işe yaradığını vurgulayan Kerkhove, “Mevcut Covid-19 aşıları güvenli ve etkili olmayı sürdürüyor, ciddi hastalıkları ve ölümleri önlüyor” dedi.