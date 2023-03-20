Dolar/TL 19’u aşınca: Günlük alım limiti düşürüldü

Dolar/TL’nin 19’u aşması sonrası ticari kurumsal müşterilerin 5 milyon dolar olan günlük döviz alım limiti, 2,5 milyon dolara düşürüldü.

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Ekonomi yönetiminin müdahaleleriyle dolar/TL kuru uzun süredir aynı seviyelerdeydi. Neredeyse her hafta yapılan yeni düzenlemeler ve Merkez Bankası’nın ‘arka kapı’ müdahalelerine karşın dolar/TL geçtiğimiz günlerde 19’u aştı.

Bu artış, yeni düzenleme ve müdahaleleri de getirdi.

Ekonomi gazetesinden Şebnem Turhan’ın haberine göre ticari kurumsal müşterilerin 5 milyon dolar olan günlük döviz alım limiti, 2,5 milyon dolara düşürüldü. ‘Sözlü’ yapılan uyarıyla yurt dışı para transferine de yüzde 5 komisyon getirildi.