Dokuz yaşındaki çocuk kuyuda ölü bulundu: İki gözaltı

Kilis’te 4 Nisan’da okuldan çıktıktan sonra haber alınamayan dokuz yaşındaki kız çocuğu, evinin bulunduğu sokaktaki su kuyusunda öldürülmüş olarak bulundu.

Fotoğraf: AA

Okçular Mahallesi’nde Selvili Medrese Sokak’ta oturan Suriyeli ailenin dokuz yaşındaki kızları Gina Mercimek’i bulmak için başlatılan çalışmda, aynı sokakta bulunan H.B.’ye ait iki katlı evin avlusundaki su kuyusunda arama çalışması yapıldı.

Olay yerine çağrılan itfaiye ekibi, kuyudaki suyu tahliye etti.

Suyun kuyudan çekilmesinin ardından, kız çocuğunun cesedi bulundu. Ceset, yaklaşık 12 metrelik kuyudan çıkarıldı. Çocuğun boynuna briket bağlandığı da öğrenildi.

Küçük kızın cesedi, otopsi için Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

AA’nın aktardığına göre polis ekipleri, şüpheli H.B.’yi, Ekrem Çetin Mahallesi’nde kovalamaca sonucu yakaladı.

Daha sonraysa Kilis İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yürütülen soruşturmda olaya ilişkin bir kişi daha gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemi sürüyor.