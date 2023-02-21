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Yaramazlara biraz batar!

Bakanlık: Kimliği tespit edilmeyen 213 çocuğumuz var, 93 çocuk bakıma alındı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, depremden etkilenen illerde enkazdan çıkarılan çocukların durumuna ilişkin bilgi verdi.

Fotoğraf: AA

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremler sonrası, bölgedeki artçı sarsıntılar devam ediyor. Dün Hatay’da 6,4 ve 5,8 büyüklüğünde peş peşe iki deprem meydana geldi. Depremlerde refakatçisi olmayan çocukların durumuna ilişkin bakanlıktan açıklama geldi.


Bakanlığın Twitter hesabındaki açıklaması şöyle:

* Enkaz altından çıkarılmış refakatçisi olmayan 1858 çocuğumuz kayıt altına alınmıştır.

* Başvurucunun kimlik kontrolü ve doğrulaması sonucu 1314 çocuk ailesine teslim edilmiş, 93 çocuğumuz kuruluş bakımına alınmıştır, 451 çocuğumuzun ise hastanelerde tedavi süreci yakından takip edilmektedir.

* Kimliği tespit edilen 1645, tespit edilmeyen 213 çocuğumuz bulunmaktadır.

Deprem

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