Doğan Holding, bir şirketini yatırım fonuna satıyor

Doğan Holding, Milpa’da sahip olduğu yüzde 82,29 oranındaki payı Re-Pie Portföy Yönetimi’ne bağlı bir yatırım fonuna 55 milyon dolara satıyor.

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Portföy yönetim şirketi, Re-Pie, daha çok, teknoloji ve inovasyon odaklı start-up’lara ve henüz halka arz edilmemiş şirketlere yatırım yapıyor. Firma, sipariş hizmet sağlayıcı Getir’e erken dönemlerde yatırım yaparak rekor kar etmişti.

Re-Pie, Doğan Grubu’nun gayrimenkul sektörü ve ikinci el satış faliyetleri yapan Milpa şirketinin yüzde 82,29’unu satın aldı. Doğan Grubu’ndan Kamuoyu Aydınlatma Platformu’nda yayımladığı açıklamaya göre satış bedeli 55 milyon dolar. Bu paranın 7 milyon 500 bin lirası peşin yatırıldı.

Milpa, nakil vasıtaları, gayrimenkul, dayanıklı ve dayanıksız tüketim malzemeleriyle benzer malların pazarlanması ve tatil köyü konaklama hizmetleri veriyor.