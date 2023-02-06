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Yaramazlara biraz batar!

Diyarbakır’da göçük altında kalan kedi kurtarıldı

Diyarbakır’da deprem nedeniyle çöken iş merkezinin enkazından bir kedi kurtarıldı.

Fotoğraflar: AA

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan 7,4 büyüklüğündeki depremden etkilenen Diyarbakır’da çöken Galeria İş Merkezi’nin enkazından jandarma ekiplerince bir kedi kurtarıldı.


Merkez Yenişehir ilçesi, Yenişehir Mahallesi’ndeki Galeria İş Merkezi enkazında arama ve kurtarma çalışmalarını sürdüren ekipler, bir kedi olduğunu fark etti.

Jandarma ekipleri kediye ulaşarak saat 08:59 sıralarında enkazdan çıkarılmasını sağladı. Korktuğu görülen kediyi jandarma kucağına aldı ve su verdi.

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